Nové víceúčelové hřiště u základní školy v Boru začíná sloužit školákům, postupně bude přístupné také sportovcům a zájemcům z řad veřejnosti.

Nové víceúčelové hřiště v areálu školy začíná sloužit především žákům, využívat to bude moci i široká veřejnost. | Foto: Město Bor

Do provozu bylo nové víceúčelové hřiště v Boru slavnostně uvedeno v úterý 26. září a jeho povrch neváhali ozkoušet ani pozvaní hosté z řad zástupců Plzeňského kraje a zhotovitelů. Poté, co byla přestřižena páska, zkusil si na koš hodit například i první náměstek hejtmana Plzeňského kraje Petr Vanka. Hřiště, které má povrch ze speciálního elastického vodopropustného materiálu, je možno využívat k celé řadě především míčových her. „Je určeno pro tenisty, nohejbalisty, hráče minikopané či florbalu a nakonec bylo na základě připomínek vyznačeno právě také basketbalové hřiště,“ řekl Deníku starosta města Bor Rudolf Kodalík. „Věřím, že ho sportovci, kterých je v Boru nespočet, ocení,“ dodal.

„Zhotovení tohoto hřiště je pro nás skutečně obrovská pomoc. Naši školu navštěvuje asi 460 dětí a pro všechny jsme dosud měli jen jednu tělocvičnu. Tím pádem naplnění rozvrhu tělocvikem bylo velmi komplikované. V Boru je sice stadion, ale zejména děti z nižších ročníků větší část vyučovací hodiny strávily přesunem tam a zpět. Konečně tedy máme v našem školním areálu víceúčelové hřiště, které můžeme smysluplně využívat,“ neskrývá nadšení ředitel Základní školy Bor Daniel Koblen. „Již dávno jsme měli připraven projekt a vyřízené stavební povolení, ale až toto zastupitelstvo města dotáhlo celou akci do zdárného konce. Za což jim moc děkuji,“ dodal.

Vstoupit do areálu je možno jednak ze školy, pro veřejnost jsou k dispozici vrátka v ulice. Prozatím ho od doby, kdy prošlo kolaudací, využívá škola v rámci výuky. Postupem času by dle slov ředitele školy mělo být zpřístupněno také veřejnosti. Vstup bude umožněn po zadání QR kódu do čtečky, která bude u vrátek umístěna. „Hřiště bude střeženo kamerovým systémem, nainstalován by měl být během asi 14 dní,“ řekl Daniel Koblen. Do budoucna je ve hře také možnost vybudování umělého osvětlení, aby mohlo být hřiště využíváno i ve večerních hodinách. Otevřeno je od 8 hodin, kdy jej využívá pro svoji výuku škola, v odpoledních hodinách může veřejnost prozatím počítat s ukončením provozní doby ve 20 h.

Město na zřízení víceúčelového hřiště získalo dotaci od Plzeňského kraje ve výši dvou milionů korun, zbylých tři a půl milionu uhradilo ze svého rozpočtu.