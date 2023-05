Nové občánky vítali ve středu 17. května v Boru. Mrňousků, kde převažovali chlapečci, se v nedávné době narodilo tolik, že slavnostní akt se musel konat hned na dvakrát.

Patnáct nových občánků při dvou slavnostních ceremoniálech přivítali ve středu v Boru. | Video: Deník/Monika Šavlová

Patnáct batolat, deset chlapců a pět holčiček, s jejich rodiči a dalšími rodinnými příslušníky v obřadní síni na zámku přivítal starosta města Rudolf Kodalík. Malým človíčkům popřál do života všeho dobrého a přidal i několik milých vět jejich rodičům. Poté následoval slavnostní zápis do pamětní knihy. „Pro každou z maminek máme připravenou květinu, miminka obdrží plyšáčka usínáčka, poukázku do drogerie na 1000 Kč a samozřejmě pamětní list,“ sdělila před začátkem obřadu kronikářka Marie Strnadová.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Novým malým kamarádům dorazila v doprovodu učitelky zarecitovat čtveřice dětí z borské mateřinky, která maminkám předala připravené květiny. Po slavnostním ceremoniálu nechybělo ani oblíbené focení v kolébce. (šav)