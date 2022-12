„Jsou tam tři haly, které jsou vždy rozdělené na polovinu a je tam také oddělený personál a další. A hyne to v jedné polovině jedné haly, takže podle aktuální situace by se utracení mělo týkat zhruba šestiny, tedy asi 120 000 slepic," řekl ČTK mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer. Veterináři odebírají průběžně vzorky i z dalších hal a sledují tam případné úhyny. Pokud by se objevily, tak by byla likvidace masivnější, a nejhorším scénářem je vybití všech nosnic.