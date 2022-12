Obec totiž doposud žádný kanalizační systém neměla. Byla tam vybudovaná pouze částečná dešťová kanalizace, u domů se využívaly jímky, které se vyvážely do čistírny v Plané. Výstavbu nového kanalizačního systému s čistírnou začalo vedení obce zvažovat již před lety. Pro výstavbu kanalizace využili vodohospodáři moderní technologie tlakových systémů s domovními čerpacími stanicemi. „Tlaková kanalizace nabízí oproti klasické gravitační řadu výhod. Je více variabilní, využívá menší profily, jednoduše se umisťuje v terénu a přechod komunikací se dá snadněji řešit bezvýkopově pomocí protlaků. Tím se snižuje rozsah výkopových prací či spotřeba materiálu, tedy i celkové náklady, a urychluje výstavba. Navíc do ní nemůže natékat dešťová ani podzemní voda, nemusí se odlehčovat do vodních toků a zlepšuje tak zadržování vody v krajině,“ vysvětlil ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary (Vodakva) Zdeněk Frček.

Nová čistírna má kapacitu pro tři stovky obyvatel. Provoz sítí, včetně servisu a údržby domovních čerpacích stanic budou od nového roku zajišťovat odborní pracovníci Vodakvy.

