Další příležitost navštívit interiéry brodského kostela by měla být na podzim nebo koncem letošního roku v rámci osazení restaurovaného oltáře.

„Jedná se o hudební uskupení, jehož členkou je Ursula Stöckl, jejíž rodiče pocházejí z nedalekého Kočova. Ursula k nám jezdí už skoro dvacet let, takže proměny kostelního návrší v Brodu k lepšímu také intenzivně zažívá,“ dodal farník.

Jedná se o koncert nazvaný Bavorsko, Čechy, baroko a zazní na něm díla H. L. Hasslera, S. Capricornuse, J. C. F. Fischera a dalších barokních mistrů. Začátek je v 16 hodin a účinkovat bude hudební soubor Ensemble Alcinelle.

Veřejnost bude mít možnost právě opravované sanktuárium vidět, a to v neděli 26. září, kdy se v kostele v Brodu nad Tichou uskuteční koncert.

Do restaurování sanktuária se pustili farníci v souvislosti s dlouhodobou postupnou rekonstrukcí hlavního oltáře brodského kostela. „Oltář už se opravuje čtvrtým rokem a letos by měl být dokončen a osazen na svoje původní místo.“

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.