Zatímco sociální demokracie získala v sobotních volbách jediný mandát v novém zastupitelstvu obce, mezi zbývajícími dvěma sdruženími je to remíza. Částkov a Pro všechny mají po třech zastupitelských křeslech.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.