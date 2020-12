A proč zrovna samé kočky? Muzeum vzniklo před šesti lety a každé Vánoce má jinak tématické. "Nikdy se neopakovaly, vždy byly ozdoby na stromečku jiné. Letos jsou tématem kočky, ale měli jsme také Vánoce zvonečkové, andělské, betlémové, historické či knoflíkové. A vždy k tomu náleží i dekorace okolo. Každé téma si najde své obdivovatele a kočky se asi budou nejvíce líbit dětem," uvedla místostarostka Černošína Hana Merglová.

Na výstavě se podílely tři autorky, ale protože se o výstavě dozvěděli až v hlavním městě, doputovala do černošínského muzea také zásilka z Prahy. "Dal mi to můj kolega z práce, když zjistil, co bude v Černošíně za výstavu, vzpomněl si, že má doma kočičí vykrajovátka a hned udělal perníčky, které zabalil a poslal na výstavu pro radost. Dala jsem je tam na stromeček," usmívala se černošínská Hana Bernhardtová, která zásilku od svého kolegy Karla Bartyzala dovezla.

Výstava potrvá do konce ledna, otevřená je od úterý do soboty od deseti do šestnácti hodin.