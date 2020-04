„Tento čedič má kolem tří tun, jde o olivinický nefelit, je to mírná pórovitá výlevná magmatická hornina s makroskopicky viditelnými krystaly amfibolu, augitu a olivínu, z naší krásné třetihorní sopky Vlčí hory. Dáte k němu ruce a už cítíte tu sílu. Je úžasný, jako inspiraci jsem si vzal šumavskou Rokytu, kde jsou desítky podobných kamenů,“ uvedl starosta Černošína Miroslav Plincelner, s tím, že nedávno byla ke kameni ještě nainstalovaná informační tabulka.

Ke kameni pravidelně chodí Ivana Glazerová s dcerou Barunkou. "Já věřím, že mezi nebem a zemí něco existuje a něco je i v tomto kameni. Pro mě je to tak trochu takový životabudič, co nás všechny drží nad vodou, i teď. Když ke kameni přijdu, hned cítím, kam mi to táhne ruce, kam sáhnout. Moje dcera Barunka si na tu zónu sáhne, předáme kameni to špatné a vezmeme si to nové silné, dobré," říká s úsměvem černošínská maminka.