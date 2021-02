Deník na návštěvěZdroj: Deník

Město očekává úsporu za energie, jak vysvětlil starosta Černošína Miroslav Plincelner. „V loňském roce jsme si nechali zpracovat audit a při stávajícím odběru a ceně za energie určitě ušetříme. Samotná investice do světel se nám vrátí zhruba za tři a půl roku. Když vezmu v úvahu, že životnost je až 30 let, tak půjde o úsporu skoro 60 procent,“ vysvětluje starosta.

Výměna probíhá postupně, první LED žárovky byly nainstalovány už před zimou. „Začali jsme Stříbrskou ulicí, teď dokončujeme horní a dolní náměstí, takže asi 120 lamp už je hotových. Rozdělili jsme to do etap a během dvou let budou všechna světla vyměněná,“ doplnil starosta s tím, že celková investice je jeden a půl miliónu korun. „U našich dvou přechodů pro chodce dojde také k osazení lepšího osvětlení pro zvýšení bezpečnosti,“ řekl dále Plincelner.

Nových světel si všimla také Hana Bernhardtová. „Mně se líbí, ony vydávají bílé světlo a mnohem víc svítí, než ty předešlé, ty byly takové žluté a už jakoby matnější. Navíc jsou hezčí i napohled,“ hodnotila černošínská obyvatelka.