Tradiční Slavnosti piva se i v letošním roce budou konat v rodinném pivovaru Chodovar v Chodové Plané. Milovníci zrzavého moku se mohou těšit na náročnou sobotu neboť je připravený skutečně nadupaný program. Motto pro letošní rok zní Chodovar v plechu a zdatní pivaři si to mezi sebou mohou rozdat v soutěži o Pivního rytíře Chodovaru 2024.

I tentokráte mohou zájemci vyrazit na netradiční prohlídky pivovaru, kde se dozví zajímavosti z jeho historie. Začátek prohlídek je u brány pivovaru, do děje jako každý rok opět zasáhne Strýc Pepin a s ním divadelní spolek Komedyjanti z Tachova a nad pořádkem bude bdít Prapor SOS Falknov nad Ohří.

Pivovarská zahrada ožije programem hodinu po poledni, kdy návštěvníky hned od začátku rozhoupe velichovská country kapela Tsunami. Moderátorské žezlo bude po celou dobu akce držet pevně v rukou Radek Nakládal. Ten po slavnostním zahájení ve 14 hodin přenechá pódium tachovské pop-punkové kapele sounds.in.stereo. Pohodovou náladu bude nadále udržovat skupina Žádný stres, poté pořádnou dávku rocku vypálí PfP rock. Trochu nostalgie v podobě nestárnoucích hitů australsko-skotské formace AC/DC vnese do areálu na začátku večera ŠPEJBL'S HELPRS | AC/DC revival band. Závěr bude patřit skupině RULLETE Music Band.

V mezidobí mezi jednotlivými vystoupeními jsou připraveny různé soutěže. Zařádit si mohou děti, ale i dospělí. V 17 hodin si to mezi sebou rozdají pivaři. Vítěz se stane Pivním rytířem Chodovaru 2024. „Půjde o to, kdo nejrychleji vypije tuplák piva, tedy litr, v případě mužů, u žen se bude jednat o co nejrychlejší vypití půllitru. Jaké pivo se bude při soutěži pít se dozví soutěžící až na místě,“ řekl Deníku Vojtěch Plevka, jednatel společnosti.

„Vstup do pivovarského přírodního divadla je možný pouze se vstupenkou. Vzhledem k omezenému počtu míst v pivovarské zahradě vás prosíme, abyste si vstupenky včas zajistili a získali tak jistotu vstupu na slavnosti,“ uvádějí na svých stránkách pořadatelé. Vstupenky jsou slosovatelné. Po 19 hodině se jeden z návštěvníků stane šťastným výhercem víkendového pobyt pro 2 osoby v chodovarském Beer Wellness Landu.

Souběžně s hlavním programem v pivovarské zahradě bude probíhat od 10 do 18 hodin také doprovodný program na scéně ve Staré Sladovně. Zde potěší přítomné pivní speciály a dechovka v podání populární Chodovarky. Děti se mohou těšit na kolotoče či metanou.

„Těšíme se na návštěvníky, snažili jsme se připravit program pro všechny věkové kategorie a budeme doufat, že nám bude přát počasí,“ vzkazuje Vojtěch Plevka, jednatel společnosti. Bližší informace o akci najdete na webu pivovaru.