Více než třicítka dětí z dětského domova totiž tráví prakticky veškerý čas v době nouzového stavu v areálu domova. Vedení tak muselo posílit ve všední dny také dopolední směny a také pomáhat dětem s učením a školními úkoly.

To zajišťuje dobrovolná pomocnice. "Učím na druhém stupni Základní školy Hornické v Tachově. Sama děti nemám, takže doma tu péči nikomu dávat nemusím. Potřebovala jsem prostě vypadnout a viděla jsem v televizi, že někteří učitelé chodí pomáhat do dětských domovů," řekla Deníku Kateřina Pavlíčková. Dochází každý den na hodinu dopoledne, někdy se zdrží i déle. "Vždycky ráno se ptám, co budou děti dělat za předmět a většinou to tak vyjde, že každý den mne potřebuje někdo jiný, kterému se věnuji individuálně," uvedla dále. Někomu pomáhala s němčinou, dalšímu žákovi zase s matematikou. "To jsem dokonce musela kontaktovat moji kamarádku, která studuje jadernou fyziku, protože jsem si na něco nemohla vzpomenout," řekla s úsměvem učitelka, která si dodělává vzdělání k aprobaci výchova k občanství a ke zdraví a speciální pedagogika. Prozatím na Hornické učí přírodopis, angličtinu, tělocvik.

Jednou ze žákyň, které se v jídelně dětského domova učí, je tak Alexandra Korbelová. "Teď zrovna mám před sebou chemii. Jinka se učím dopoledne a odpoledne mám volno, ale učím se i o víkendu, tak dvě hodiny," řekla Deníku. S úsměvem dodala, že lepší než chodit do školy je učit se tímto způsobem a mít více volna." Volný čas v dětském domově v současné době tráví většinou sledováním filmů nebo pohybem na zahradě domova.

Děti tráví teď v domově veškerý čas, zařízení musí proto kompletně fungovat. "Museli jsme přistoupit na opatření, kterými bychom chránili zaměstnance i děti. Do dětského domova je zakázán přístup cizím osobám, samozřejmě ale potřebujeme zajistit zásobování potravinami a dalšími věcmi," uvedl ředitel.

"Na zahradě můžeme využívat dětský koutek, víceúčelové hřiště, takže sportujeme, snažíme se děti zabavit. Organizačně je to náročnější, museli jsme zajistit dopolední služby pro dobu, kdy jsou děti jinak ve školách a domov je prázdný," dodal Kropáč s tím, že hodně pomohly brigádnice, vysokoškolské studentky, které se na výpomoc přihlásily.

"Zvládáme to dobře, vysoce kvalitní přístup je i ze strany zřizovatele. Kraj nás zásobuje rouškami desinfekcí, vším, co potřebujeme. Roušky nám ušilo také městské kulturní středisko, město Tachov i spousta dobrovolníků. Máme všeho naštěstí dostatek," doplnil. "Musím pochválit i zaměstnance, panuje tu optimistická nálada."