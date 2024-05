V Galerii ve věži v Plané zahájí v letošním roce již 30. výstavní sezonu a to společnou výstavou dvou současných výtvarných umělců. Zahájena bude vernisáží v pátek 17. května, výstava potrvá do neděle 14. července. Kromě pondělí bude Galerie ve věži s vyhlídkovým ochozem otevřena každý den od 13:00 do 17:00 hodin, v hlavní turistické sezoně v měsících červenci a srpnu od 12:00 do 17:00 hodin.

Michal Škapa/Tron dle slov Petry Tomáškové vystaví část své tvorby věnované převážně fenoménu písma a gestičnosti writerského tagu. V druhé linii také neonové objekty, které už tradičně vychází z textu a znaku. Do prostoru zvonice bude umístěna neonová site-specific instalace. V ní se projeví i jeho výrazný cit pro barvu. „Ondřej Vyhnánek/X-Dog pro výstavu připravil sérii kresebných obrazů s černou linkou na bílém plátně, kde spolu ilustrace a nápisy vzájemně komunikují formou abstraktního komiksu. Figurální keramika, často komiksové postavy, to je další poloha jeho tvorby, kterou zde představí,“ popsala pak druhého z umělců Petra Tomášková

Kromě Galerie ve věži se s díly mohou lidé setkat také na bojlerové stanici, na sídlišti v Fučíkově ulici č.p. 468. Zde vznikne mural art (výtvarné umění aplikované na velké plochy a stěny ve veřejném prostoru). Plánský mural bude inspirován svítáním, prvními paprsky, přechodem mezi nocí a dnem. Z malby bude cítit magická tajemnost ranního okamžiku východu slunce.

K výstavě poslouží i nová výstavní plocha ve Hvězdné ulici, která vznikla z dlouho nevyužívaných výloh obchodního domu. Oba výtvarníci zde vystaví litografie a grafické listy, které pochází ze sítotiskové dílny Analog!Bros. Nejčastějším motivem grafik jsou pestré, složité městské tkáně.

MICHAL ŠKAPA / TRON (1978)

Patří do silné generace českých writerů, která se na české graffiti scéně objevila hned v první polovině devadesátých let, a postupně prošel nejzásadnějšími uskupeními své doby. Působil v oldschoolové DSK crew nebo provokativní a ironické CAP. Konfrontoval se i s mezinárodním prostředím, o čemž svědčí úspěšný atak newyorského metra na přelomu tisíciletí, který se stal jedním z mezníků domácí graffz subkultury. Náleží k okruhu autorů legendární pražské Trafačky a téměř patnáct let spolupracuje s MeetFactory, kde má také ateliér. Vyjadřuje se v různých médiích a formátech od muralů přes malbu akrylem či airbrushem po site-specific instalace a prostorové i světelné objekty. Je spoluzakladatelem sítotiskové dílny Analog!Bros a blízkým spolupracovníkem labelu BiggBoss. Od roku 2011 měl mnoho samostatných i kolektivních výstav v Česku i ve světě. V roce 2020 realizoval svůj zatím největší, 350metrový malovaný mural s názvem KOSMOS v bezprostřední blízkosti přistávací dráhy na letišti Václava Havla. Také reprezentoval Českou republiku na EXPO 2010 v Šanghaji. Zásadní inspirační zdroj pro něj představuje město, ulice a paměť místa. Zpracovává syrové prostředí a sytostí barev znázorňuje rozsah zasažených vjemů. Barva zastupuje hluk, chaos i emoce. Tvoří i třírozměrné objekty, které shlukuje ve velkých, zahuštěných kompozicích s předobrazem města. Rozmáchlé tahy graficky zpracovaných liter a znaků se někdy s motivem městské tkáně prolínají, jindy tvoří samostatnou kresbu na grafickém listu nebo na plátnu.

ONDŘEJ VYHNÁNEK / X-DOG (1983)

V průběhu let prochází pod jménem X-DOG napříč domácí graffiti scénou a zabývá se parafrázemi světa superhrdinů, karikaturou a společenskou kritikou. Street art mu umožňuje naplňovat vlastní výtvarné ambice a posiluje jeho uměleckou identitu. Má za sebou řadu samostatných i skupinových výstav v České republice a v roce 2020 realizoval mural s motivem lilií a motýlů u stanice metra Opatov. Své stopy zanechal také v Paříži a Riu de Janeiru. Do charakteru jeho malby se promítají nejrůznější inspirační zdroje – výtvarná kultura jihoamerických národů, naivní umění, pop art nebo komiks. S určitou dávkou ironie a nadsázky se zabývá základními otázkami lidské existence. Jeho plátna zobrazují mutující společnost i přírodu, varovné vize sci-fi měst v symbióze s nadreálnými zvířaty či rostlinami, lidskou posedlost, fobie i snahy o dobývání cizích světů. Snaží se zobrazit přerod reálného světa do digitálního. Velkým zdrojem inspirace je pro něj internet, fake news, překrucování informací a pravdy… Pracuje s motivem mimikrických kreseb, které zkoumá a rozvíjí v zahuštěné obrazové ploše, a do jeho kompozic nenápadně pronikají i témata kvality života, stárnutí, inflace. Práce v keramické dílně Maříž ho dovedla k volné tvorbě keramické plastiky a rozsáhlým realizacím mozaiky. Využívá kombinací keramiky se sklem, minerály, kovem… Šamotová keramika je vystavena času i živlům, někdy zevnitř prorůstá krystaly nerostů, někdy se jí zmocní rostliny, rezavějící kovové prvky dobarvují glazuru.

Galerie ve věži vznikla v roce 1995 a zaměřuje se na současné umění, kdy má již své platné místo mezi českými výstavní prostory.