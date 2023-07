Nové parkoviště by dle jeho slov mělo mít elektronicky ovládanou bránu a mělo by být napojeno na informační systém, který bude řidičům udávat aktuální informace o volné kapacitě parkovacích míst. „Rádi bychom tento informační systém v brzké době zavedli na všechna naše parkoviště ve městě, díky jejich propojení budou mít řidiči aktuální informace o dostupnosti parkovacích míst ve městě,“ doplnil Záhoř.

Stříbro bude mít brzo opět svého chirurga, rekonstrukce ordinace spěje ke konci

Nová parkovací místa by uvítala Veronika Šimková z Kladrub. „Kdykoliv jedu do města, jsou parkoviště plná a je s parkováním problém. Nová místa bych určitě uvítala,“ odpověděla Deníku. Stejně mluví i Martin Šebesta z Kladrub. „Ta část města je opravdu ošklivá, využití na parkování bude super,“ vyjádřila svůj názor na sociální síti Martina Cerhová. „Problém s parkováním se dotýká všech, především pak starších občanů nebo maminek s malými dětmi. Záměr vybudovat další parkovací místa rozhodně vítám,“ kvituje plán vedení radnice Michaela Valentová.

V centru díky vybudování parkoviště zmizí nevyužívaná zástavba, která střed města hyzdí. Náklady na celou akci by měly činit 25 až 30 milionů korun. Parkoviště by mělo být hotové do konce srpna příštího roku.