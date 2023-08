„Situace je taková, že z přehradní nádrže Hracholusky je od konce května 2023 udržován pouze minimální povolený odtok. Vlivem velmi nepříznivé hydrologické situace v uplynulých měsících, kdy zejména v červenci dosahoval celkový přítok do nádrže historicky nejnižších hodnot v daném období za celou dobu pozorování, hladina v nádrži setrvale klesala až na stávající úroveň. Dešťové srážky z uplynulých dnů mírně zlepšily celkovou hydrologickou situaci v povodí Mže a pokles hladiny se přechodně zastavil. Další vývoj hladiny v nádrži však bude záviset výhradně na množství srážek a celkové hydrologické situaci v povodí Mže nad nádrží Hracholusky. V případě, kdy celkový přítok do nádrže vlivem nedostatku srážek opětovně klesne pod hodnotu minimálního povoleného odtoku, bude přirozeně docházet k opětovnému pozvolnému poklesu hladiny v nádrži,“ odpověděl Hugo Roldán, tiskový mluvčí Povodí Vltavy.

Zklamání zažijí výletu parníkem chtiví návštěvníci, kteří se chtějí dopravit do zastávek Škoda Butov, Vranov či Butov. V důsledku nízké hladiny nádrže je lodní doprava značně omezena, do zmíněných přístavišť parník už nejezdí. Zájemci o plavbu parníkem mohou vyrazit ze zastávky Hracholusky, kdy jedinou zastávkou při celé plavbě je přístaviště Radost, dále pak parník pluje až k Novému Mostu (nedaleko Pňovan), zde však nestaví, pouze se otočí a jede zpět na zastávku Hracholusky. „Turisté mohou v tuto dobu absolvovat jen kratší okružní výletní jízdu, kdy cesta trvá asi hodinu k mostu a hodinu zpět. Jediná zastávka cestou tam i zpět je možná právě na Radosti,“ uvedla recepční Transkempu Hracholusky Eliška Schwarcová.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Znechucení až zlost neskrývají rybáři v kempu na Vranově. „Pět let už tady takhle živoříme, nechápeme, co se děje, co na hrázi dělají, že voda není. Na přehradě u Plzně je vody dost. I jinde. Nejsou tu ryby, sotva se začnou třít naproti v rákosí, tak se začne upouštět v červnu voda, zmizí během pár dní a všechno pomře. Otrávení jsou i ostatní lidé z kempu, teďka vidíte písek, ale po půl metru už je bahno, nikdo se tu už nekoupe,“ hudruje jeden z nich Jaroslav Šteinbach, který tráví v kempu léto. „Podívejte se na protější břeh, tam seděl dříve jeden rybář vedle druhého, dneska už to všichni vzdali,“ lamentuje. „Já už si příští rok ani nebudu kupovat povolenku, neulovím skoro nic, a to jezdím na loďce, kde bych měl mít větší šanci na pořádný úlovek,“ říká otráveně.

Dle meteorologů voda v nejbližší době příliš nepřibyde. „V nejbližším týdnu budou srážky spíš podnormální, bouřky a přeháňky budou slabé, extrémní srážky v nejbližších dnech nehrozí,“ odpověděl Ivo Bohmann Ivo z Českého meteorologického ústavu.