Podle dokumentace na webových stránkách města se ve dvou etapách počítá s restaurováním nástěnné dekorace u hlavního vchodu, pracovat se bude rovněž na dekoraci lóže a jejího technického zázemí, na okružní chodbě a galerii. V neposlední řadě budou restaurátoři pracovat na restaurování prvků na stropě hlavního sálu. Práce budou probíhat od dubna do září v roce 2022 a ve stejném období roku 2023.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.