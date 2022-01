Stavební práce výrazně pokročily také venku, kde se buduje především nové skladiště materiálu, techniky a sklad bufetu.

FOTO: Podívejte se na tu nádheru. Okolí Kosího potoka vám vezme dech

I když rekonstrukce začala přibližně o čtyři měsíce později, neboť s firmou, která vyhrála veřejnou zakázku, se nepodařilo podepsat smlouvu, budou stavební práce hotové na přelomu letošního a příštího roku.

„V letošním roce by měly být hotové všechny interiéry, na začátku příštího roku se pak budou dodělávat venkovní části, především tedy fasáda a terénní úpravy,“ řekl Deníku starosta Tachova Ladislav Macák.

S kolaudací se podle jeho vyjádření počítá pravděpodobně v květnu příštího roku, ale první akce, která by se v přestavěném společenském areálu měla uskutečnit, bude mezinárodní festival potápěčské fotografie a filmu PAF. Ten bude v březnu a rekonstruovaný areál bude v té době ve zkušebním provozu.

To je podívaná. Motokrosaři ovládají nejen výborně řídítka, ale i hokejky

Téměř beze změn bude současný společenský sál, jinak se na areálu Mže změní prakticky vše. Toalety budou umístěny jinde, než doposud, rozšířen bude bufet, šatny pro umělce budou přímo za pódiem. A hlavní vstup do areálu už nebude z vestibulu radnice. Nový vstup bude samostatný, a to z parkoviště u obchodního centra Kaskády.

Již zmíněné skladiště a další zázemí, které se buduje jako nový přístavek ve dvoře radnice, bude o úroveň níže. Pro přepravu technologie, vybavení a zásob pro bufet poslouží dva výtahy.

Náklady na přestavbu společenského areálu jsou kolem padesáti milionů korun, další investice v řádech několika milionů korun půjdou do nové promítací a divadelní technologie, audiotechniky, sedaček do nového kinosálu a do dalšího vybavení.