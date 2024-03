Za skluzavkami, prolejzačkami se záplavou malých míčků a dalšími atrakcemi už nemusíte s dětmi vyrážet do vzdálených dětských heren.

Dětská kavárna Lumpík v Kladrubech | Video: Deník/Monika Šavlová

Nově stačí dojet do Kladrub, kde se v pátek 15. března otevřela Dětská kavárna Lumpík, která toto vše nabízí. Zatímco si děti budou užívat spoustu zábavy, dospělí si mohou zpříjemnit čas u kávy, dortíku anebo třeba sklence vína či pivku.

V prvním patře budovy nákupního střediska svoji vytouženou dětskou kavárnu otevřela Tereza Rašovská ze Stříbra. „Mám ráda děti, s myšlenkou jsem si pohrávala už asi deset let. Vážně jsem o tom začala uvažovat ve chvíli, kdy se mi narodil synek a pokud jsme mu chtěli nějaké řádění v prolejzačkách dopřát i když nepřálo počasí, museli jsme vyrážet do Plzně do některého z nákupních center,“ řekla Deníku provozovatelka. „Tři roky jsem hledala vyhovující prostor. Nakonec se zadařilo, tak doufám, že se zde bude návštěvníkům líbit a budou se vracet,“ dodala Tereza Rašovská.

Otevřeno je každý den od 10 hodin do 17,30, v pátek a v sobotu do 19 hodin. Vstupné činí 100 korun na dítě, za druhé dítě z jedné rodiny se hradí 80 Kč, doprovod má vstupné zdarma. Doprovod je však nezbytný. Děti se mohou pohoupat v hracím autíčku, využívat skluzavku, herní koutek či trampolínu. Kavárna nabízí celou řadu nealkoholických nápojů, čaj, kávu, v nabídce nechybí ani víno, pivo či něco ostřejšího. Dále je možno si pochutnat na některém ze širokého sortimentu zákusků, baget, chlebíčků, obsluha ráda udělá také párek v rohlíku. Děti nejspíš těžko odolají nabídce z několika druhů zmrzlin či nanuků.

V Dětské kavárně Lumpík si můžete také objednat celou narozeninovou oslavu vaší ratolesti.

Vyzkoušet atrakce vyrazily také Monička a Verunka Hollé z Kladrub. Zatímco dívky řádily v herně, maminka Vladimíra si pochutnávala na zázvorové limonádě. „Holky měly colu a párek v rohlíku. Vstupné je více než dobré, jen ceny občerstvení jsou vyšší, ale nic drastického. V herně je navíc i zóna pro ty nejmenší, což je taky fajn,“ míní Vladimíra Hollá. Novinku si pochvalovala i další maminka, která přijela s potomkem z Ostrova u Stříbra. I ta kvituje příznivou cenu vstupného, jméno však prozradit odmítla. (šav)