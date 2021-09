Nad plameny ohně tak vznikala lilie, ježour, ale také spirála, občas se povedl i klasický černoušek těm, co se na chvíli zapovídali a zapomněli se buřtíku na pícháku věnovat. "Mám tyhle akce moc ráda, děti se vyřádí, já si užiju pěknou muziku, popovídám s přáteli," chválila povedené slunečné odpoledne Jiřina Rypová.

Jak se dá upéct špekáček různými způsoby a jak bude po upečení vypadat? To zkusili a také sami předvedli účastníci sobotní akce na Sulanově statku v Kladrubech, kde se konalo přátelské posezení nejen Kladrubských za zvuků oblíbené kapely Bandatramp band.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.