"Nový rok má ve svém letopočtu mnoho dvojek, nevím, co přinese, ale vím jistě, co bych zažít již nechtěl. Nechtěl bych se vrátit do března roku loňského, kdy se nám všem dramaticky změnily životy omezeními, na která jsme zvyklí nebyli. Myslím, že bychom se měli soustředit na to, aby nám bylo dobře. Nedokážeme vyřešit všechny problémy světa, ani naší krásné malé země v srdci Evropy, ale myslím, že dokážeme alespoň to, aby se nám v našem městě žilo pokud možno co nejlépe. Stačí k tomu možná málo a já vás prosím, abychom se snažili radovat z toho, co se nového ve městě povede. Těšme se z úspěchů a radostí, které nám každý den přinese," řekl starosta ve svém proslovu a popřál především pevné zdraví a úspěchy v novém roce.

Poté již vypukl velký ohňostroj doprovázený hudbou, který lidé ocenili na závěr potleskem. Navázal koncert známého zpěváka. "Myslím, že to bylo super. Je dobře, že jsme mohli dodržet tuhle tradici a lidé se opět sešli. I koncert byl fajn a ohňostroj opět pecka," zhodnotila jedna z divaček Pavlína Zahrádková.

Šumavští lyžaři a horská služba přeci jen sjezdovku Šance s pochodněmi sjeli