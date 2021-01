Tradiční akci tam chce v sobotu 13. února pořádat sdružení Výbor pro rozvoj městyse Klenčí pod Čerchovem a okolí a Dodna club. Proti akci se však ostře vymezilo vedení města, které považuje pořádání masopustu v tak špatné epidemické situaci za nehoráznost.

Podle pořadatele, člena sdružení a zastupitele městyse Jiřího Anderleho, je celá plánovaná akce bezpečná a neodporuje vládním nařízením. „Když vláda minulý týden prodloužila nouzový stav, tak jsme museli některé věci z programu vyškrtnout. Průvod letos nezahájíme v hospůdce u Psůtků, kde se v předchozích letech převlékaly masky, také nebude zábava a tombola,“ vyjmenoval změny v programu organizátor. Na akci bude podle něj přítomna i policie. „Doufám, že lidé budou zodpovědní, pokud ne, tak akci samozřejmě rozpustíme. Jinak budeme dodržovat všechna opatření. Průvodu se zúčastní maximálně 100 osob, budeme dodržovat rozestupy a mít zakryté dýchací cesty,“ popsal Anderle.

Domnívá se, že při dodržení opatření lze událost takového rázu bez problémů uspořádat. „Když se může demonstrovat v Praze, proč bychom nemohli my udělat tohle? Nejsme žádní rebelové, my pravidla dodržíme,“ argumentoval dál pořadatel.

Cílem průvodu je udržet tradici a zároveň podpořit koňský útulek v Miřkově u Horšovského Týna. „Uděláme sbírku na týrané koně a chceme upozornit na to, že tahle doba není těžká jen pro lidi, ale také pro zvířata. Firmy šetří, a útulky se tak potýkají s nedostatkem sponzorů. Tímto chceme apelovat na lidi, aby navštívili útulky a přispěli jim, nebo třeba nakoupili krmení,“ uzavřel Anderle.

Přestože pořadatel očekává hojnou účast, starosta Klenčí Jan Bozděch se domnívá, že se lidé nezúčastní. „Nevím, kdo na masopust přijde, protože u nás jsou lidé spořádaní a nařízení dodržují,“ reagoval starosta.

Podle něj je nepřijatelné takovou událost nyní pořádat. „Městys se od toho distancuje. Můžeme panu Anderlemu zakázat jen to, aby ji pořádal pod hlavičkou Klenčí. Jako zastupitel by však měl jít lidem příkladem,“ upozornil Bozděch s tím, že akce vyvolala pozdvižení i v okolí. „Lidé volají a ptají se, zda to myslíme vážně, je to vážně nepřípustné,“ zhodnotil starosta.