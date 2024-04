Ve stříbrském kulturním domě se snoubily rytmy 80. a 90. let s českými hity. Taneční večer, který přilákal různé generace, dokázal, že láska k hudbě nezná věkové hranice.

Disco devadesátých let přilákalo do kulturního domu ve Stříbře tanečníky napříč generacemi. | Foto: Martina Sihelská

Stříbrský kulturní dům v sobotu ožil diskotékou, na pódiu to rozbalili DJ Disco týmu Umakart & Hallogen. Taneční hity 80. a 90. let si nenechali ujít přespolní ani domácí a na parketě se mísily všechny generace. Kromě zahraniční diskotékové scény zazněly i české a slovenské skladby, a také rockové hity. V přestávce vystoupila i taneční škola E.B.T.S. A že hudba spojuje všechny generace, potvrdila i Petra Zvonková ze Stříbra. "Skvělá nálada, hudba, připomněla jsem si zpátky své pubertální mladá léta a vlastně jsem si připadala stále stejně, jako kdyby těch třicet let navíc nebylo. Hezké kulturní prostředí, takové akce uvítám častěji, je fajn si zatančit, vybít i nabít baterie, ten večer měl prostě náboj," řekla s úsměvem tanečnice.