Rybářské závody v Lázu u Kladrub ukázaly, že zájem o tento sport neopadá. Zachytat si a pobavit se dorazilo 34 malých a velkých rybářů.

Rybářské závody, které se konaly v sobotu 11. května v Lázu u Kladrub opět přilákali nemalý počet tichých bláznů, jak se rybářům někdy škádlivě říká, a to nejen dospělých, s pruty dorazila i omladina. Zatímco někomu se příliš nedařilo, jiní tahali rybu za rybou a rozhodčí nestíhali rybník obíhat a úlovky měřit.

K překvapení pořadatelů už někteří rybáři dorazili k rybníku kolem páté hodiny ranní, přestože závody začínaly až v 7 hodin, aby si vybrali dle jejich mínění to nejlepší místo. „Zájem o závody nás opět mile překvapil, i když je pravda, že v uplynulých ročnících bylo i více závodníků. Nejspíš to bude tím, že termín se překrývá s dalšími závody v okolí, “ neskrýval radost jeden z organizátorů David Blažek.

Závodníci zkoušeli různé návnady, někdo dorazil se svým speciálním těstem, jiní vsadili na starou klasiku. „Chytáme na žížaly a máme tady taky kukuřici a červa, ale žádná sláva to zatím není. Nejsme tradiční rybáři, spíš jsme si to sem přijeli vyzkoušet a pobavit se a užít si pohodu u vody, taky se těšíme na pivko a grilované maso,“ nechala se slyšet rodina Staňkova ze Stříbra, která v Lázu dříve bydlela. A zástupce mezi dětskými rybáři měl i samotný Láz. „Moc mi neberou, přitom tady vedle pánovi jo, ale to nevadí, hlavně, že je tu dobrá zábava,“ řekla Deníku Janička Mašátová.

„V letošním roce patřily mezi úlovky převážně kapři, a ne karasy, jako v minulých ročnících. I počasí se nám tentokrát vydařilo,“ uvedl dále za pořadatele David Blažek. Někteří z ulovených kaprů měřili kolem půl metru.

V součtu úlovků byl nakonec nejúspěšnější mezi dospělými Stanislav Smidhorský s úlovky o celkové délce 610 cm. Na druhém místě byl Martin Valíček (366 cm) a třetí Vladimír Linda (307 cm). Mezi dětmi vyhrál Jan Kurš, který nachytal úctyhodných 516 cm, druhý byl Vladimír Linda ml. (47 cm) a třetí Stanislav Peschík ml. (45 cm).