Díky desítkám dobrovolníků, kteří se do úklidu v Tachově zapojili, se podařilo vyčistit čtyři lokality, a to vycházkovou trasu na Vilémov a na Svatou, okolí hřbitova a lesík směrem na Dlouhý Újezd.

Jak informovala za pořádající SmeTu Vendula Machová, celkem se podařilo uklidit neuvěřitelných 4644 kg odpadu.

Nejméně odpadu se nacházelo okolo hřbitova, kde se na úklidu podílelo 14 dobrovolníků, z toho sedm dětí. Společně všichni shromáždili 37 kilogramů odpadu. O něco více, 52 kilogramů, bylo nasbíráno na Svaté, kde 15 dobrovolníků, z toho pět dětí, uklízelo vycházkovou trasu a její okolí.

Přesně 666 kilogramů odpadu vydalo okolí cesty z Tachova směrem na Vilémov. Tady už byl výrazný podíl pneumatik, kterých bylo 48 o celkové hmotnosti 199 kilo. Cestu na Vilémov uklízelo 18 lidí, z toho pět dětí. "V této lokalitě se nám podařilo zlikvidovat i starou skládku," uvedla Machová.

Bezmála čtyři tuny nepořádku vydal lesík nad Tachovem ve směru na Dlouhý Újezd. Přesně to bylo 3889 kilogramů, z toho dvě a půl tuny tvořilo 71 pneumatik, převážně velkých traktorových. "Zlikvidovali jsme letité skládky a hlavně hory pneumatik. To vše by nebylo možné bez obrovského nasazení zúčastněných a těžké techniky," uvedla dále Machová s tím, že v lesíku pracovalo 52 dobrovolníků, z toho 17 dětí.

Organizátorka dále děkuje všem, kteří se na akci podíleli, ať už samotným úklidem, poskytnutím techniky, materiální pomoci, propagace, či odvozem odpadu.

Všechny úklidy se uskutečnily za dodržení vládních nařízení, „bezkontaktně“ a v rámci povolených území. Spolek SmeTu zřídil místa, kde si jednotliví dobrovolníci vyzvedávali rukavice a pytle na odpad, tzv. pytlomaty. Ty byly doplněné o bezpečnostní informace a jednoduchou mapku s vyznačením lokalit nejvyšší potřeby úklidu a zároveň místa, kde lze sesbíraný odpad zanechat. Při dodržení vládních opatření se jednalo o individuální či rodinné akce ve vymezeném prostoru.

"Pokud jste tyto úklidy nestihli, lze uklízet vcelku kdykoliv během jarních měsíců. Stačí si na vycházku do probouzející se přírody vzít rukavice a tašku na odpadky a občas procvičit ztuhlá záda shýbnutím se pro odpadek. Těch je nyní bohužel v našem okolí více, než kdy dříve," uzavřela organizátorka akce.