To objevili dělníci při rekonstrukci, která už několik měsíců mění podobu dolní části Muzea Českého lesa v Tachově. „Někdy v minulosti bylo na původní schodiště položeno dřevotřískové, na které se nalepilo lino. Nevěděli jsme, co pod schodištěm najedeme. Když jsme dřevotřískové schody odstranili, zjistilo se, že pod nimi jsou zachovalé původní barokní schody,“ řekla Deníku ředitelka muzea Jana Hutníková.

Jak dodala, původní stupně jsou značně prošlapané. „Dnešní normy už neumožňují schody použít. Což je sice škoda, ale jsou tak prošlapané, že by si na nich lidé skutečně asi mohli ublížit.“

Schodiště bude zdokumentováno a zachováno pro příští generace. Přes ně se vybudují nové dubové schody. „Aby nebyly ty původní poškozeny, nebudou se nové schody lepit na původní, ale je možné je zasekávat do zdi,“ vysvětlila ředitelka s tím, že oprava schodiště je poslední fází dlouhodobé rekonstrukce. „Po vybudování nových schodů bude hotovo, ale máme ještě další plány. Chceme vytvořit novou expozici historie, která do konce letošního roku nahradí v křížové chodbě tu původní.“

Rekonstrukce křížové chodby v bývalém františkánském klášteře trvá od poloviny loňského roku. „Úkolem bylo navrátit prostor do původní podoby. Vyřešilo se tím také vlhko vzlínající do zdí. Při opravách v osmdesátých letech byla na starou dlažbu položena nová dlažba, kvůli které pak začalo vlhko vzlínat do zdí,“ uvedla ředitelka.

Nová dlažba tak byla odstraněna a návštěvníci nyní kráčí po dlažbě původní, která musela být zcela přeložena. „Některé díly bylo třeba restaurovat. V souvislosti s tím byla vyměněna elektroinstalace a zároveň se měnila okna. V křížové chodbě jsou nyní repliky barokních oken, včetně kování,“ doplnila s tím, že se restaurovaly staré dveře, některé dokonce vyžadovaly kompletní výměnu. Chodba také dostala nové osvětlení, které bude využito také pro nasvícení expozice.

Rekonstrukce je financována z prostředků zřizovatele, kterým je Plzeňský kraj. Stavební úpravy stály šest milionů korun, dotace na chystanou expozici se pohybuje kolem dvou milionů korun.