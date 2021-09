Nevyhovující topný systém v budově obchodu plánuje obec Dlouhý Újezd nahradit novým. Stávající kotel na tuhá paliva bude nahrazen kotlem na plyn. Nové budou také radiátory, tepelné rozvody a část elektrorozvodů. Výměnu topení předpokládá obec v příštím roce, letos před topnou sezonou už by se práce nestihly. Předpokládané náklady budou kolem 600 tisíc korun.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.