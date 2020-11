Současně se zahájením prací na zasíťování zóny elektřinou, začíná obec naplno s přípravami prodeje dvanácti stavebních parcel, které se v této lokalitě nacházejí.

Pozemky mají různé velikosti, nejmenší měří 730 metrů čtverečních, největší pak dosahuje výměry 1300 metrů. Jak informovala obec na svých webových stránkách, cena pozemku je 625 korun na jeden metr čtvereční.

Jednou z hlavních podmínek, které bude muset zájemce o pozemek splnit, ja získání stavebního povolení do dvou let od prodeje pozemku. Během dvou let se také počítá s vybudováním kanalizace a vodovodu. „Přesné podmínky prodeje budou zveřejněny po jejich projednání a schválení zastupitelstvem,“ informovalo vedení obce s tím, že předpokládá toto projednání na konci ledna příštího roku.

Nová obytná zóna se připravuje ve východní části lázeňské obce a dostala proto název Východ.