Ještě na jaře to přitom vypadalo, že splnění harmonogramu se rovná malému zázraku. Developer totiž zahájil stavební práce v nejobtížnější době, kdy Česko svírala nejrozsáhlejší sada karanténních opatření, a ještě k tomu se musel vypořádat se zpožděním kvůli archeologickému průzkumu. Díky dobré koordinaci stavby a extrémnímu nasazení dodavatele se však nakonec podařilo budovu o velikosti 10 000 m2 předat do užívání dle původního plánu.

Moderní průmyslový park i nejnovější halu pro skladování a komplexní logistiku financuje a vlastní investiční skupina Accolade. Celková investice do budovy činí 300 milionů korun.

„Kdybych nosil klobouk, tak ho teď smeknu. Tým, který na tomto projektu pracoval, odvedl v uplynulých měsících skvělou práci a moc toho nenaspal. Trochu s nadsázkou se dá říct, že jsme stavěli přes Internet a po telefonu, protože kvůli opatřením proti šíření nemoci covid-19 zástupci klienta nemohli osobně navštěvovat stavbu. O to víc mě těší, že na výsledném produktu to vůbec není poznat. Hala navíc aspiruje na vysoké hodnocení ekologické certifikace BREEAM v úrovni Excellent,“ řekl generální ředitel Panattoni pro ČR a Slovensko Pavel Sovička a dodává: „Před třemi lety jsme vybudovali pro Raben halu na skladování potravin v Hořovicích, jsem rád, že se nám na to podařilo navázat další úspěšnou realizací.“

„Poslední měsíce jasně ukázaly, že prostory pro kvalitní logistiku a skladování budou pro udržitelnou budoucnost evropského průmyslu a podnikání klíčové. Bez nich se v každodenním životě prostě neobejdeme. Raben patří mezi naše nejvýznamnější nájemce. Jsme rádi, že si společnost s tímto projektem vybrala Českou republiku a i nadále roste,“ uvedl Milan Kratina, CEO skupiny Accolade.

„Jedná se o společný projekt společností Raben Transport a Raben Logistics Czech pro jednoho z našich klientů. V nové hale v Panattoni Parku Stříbro budeme provozovat cross-dock, který bude sloužit ke skladování, třídění a distribuci výrobků,“ říká Jakub Trnka, generální ředitel Raben Logistics Czech a Raben Logistics Slovakia. „Velmi oceňuji, že se společnostem Panattoni a Accolade navzdory obtížným podmínkám podařilo stavbu v létě dokončit, protože hala je pro nás a naše obchodní partnery velmi důležitá.“