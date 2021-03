Vždy některé dny v týdnu bude po celý březen uzavřen vstup do městského parku ve Stříbře. Opět se tam bude provádět, stejně jako v listopadu, odstřel přemnožených divokých prasat.

Divočák. Ilustrační foto | Foto: ČTK / ČTK

Odstřel je naplánovaný na celý březen, a to vždy v pondělí, středu a pátek. Každý týden v tyto tři dny v nočních hodinách. Střelci budou v parku vždy od 23 do 6 hodin. Začátek odstřelu je plánovaný už na pondělí 1. března. Poslední odstřel je naplánován na středu 31. března. „V tyto časy je vstup do městského parku ve Stříbře přísně zakázán. V případě odstřelení většího počtu kusů černé zvěře dříve, než před koncem března, bude odstřel zastavený,“ informovalo město na svých webových stránkách.