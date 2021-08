Pro pivovar se jedná o mimořádnou událost. "Konec léta se u nás totiž tradičně nese ve slavnostním duchu. Pivní sezóna vrcholí každoročně nejen slavnostmi piva, ale také vařením limitovaných edicí speciálních piv s označením Váš Albi, které jsou určeny pro předvánoční a vánoční trh," uvedl ředitel pivovaru Jiří Plevka.

Třináctistupňový zimní speciál je unikátní pivo právě tím, že se do něj přidává zelený chmel. "Ten je brzy ráno sklizen na chmelnici Polepských blat, místa známého z muzikálu Starci na chmelu, a v pravé poledne přidán do várky piva v Chodovaru. Nebývá v Čechách zrovna obvyklé, že by se pivo chmelilo čerstvým chmelem," okomentoval Plevka.

Jak dále uvedl, tato metoda není vůbec jednoduchá. Chmel se totiž v době sklizně musí do několika hodin usušit, jinak by přišel se zkazil. Proto se musí čerstvě natrhaný chmel během několika málo hodin převézt ze Žatce do Chodové Plané a hned přidat do varny. "Taková šance se naskýtá jen několik dnů v roce, právě na přelomu srpna a září, kdy chmel dozrává a sklízí se. Dohled a patronát nad česáním chmele a jeho transportem do pivovaru v Chodové Plané měla Lenka Harantová ze společnosti Chmel Polepská blata," doplnil ředitel pivovaru.

Už se stalo tradicí, že čerstvý chmel se vhazuje do várky 13° piva přesně ve 13 hodin, s úderem kostelních hodin. "Zimní speciál bude díky použití čerstvého hlávkového chmele Žateckého červeňáku opět charakteristický svým výrazným aroma, typickým pro tento druh českého chmele," uvedl Plevka.

Na trh se pivo dostane v říjnu v půllitrových lahvích s patentním uzávěrem. V limitovaném množství bude k sehnání v dárkovém balení v třílitrových originálních lahvích.