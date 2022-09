Na závěr slavnosti vystoupí Ivan Hlas trio. „V propracovaných aranžmá skvěle vyniknou Hlasovy písně, založené na vyváženosti hudby a poetiky textů. Ivana Hlase dobře známe z hanspaulské bluesové scény i z filmového muzikálu Šakalí léta. Žánrově se trio stále drží hospodského blues a rokenrolu. Čeká nás čirá radost jejich živého koncertu,“ řekla Vanišová.

Ve Stráži chystají Svatováclavské veselí

Planá také u této příležitosti vyhlásila posvícenskou soutěž o nejlepší domácí dobrotu, a to ve dvou kategoriích – slaná a sladká. „Výrobky do soutěže můžete nosit v den konání posvícení od 13 do 15 hodin do stanu Kultura v Plané. Těšíme se na vaše báječné kuchařské výtvory a chystáme skvělé výhry,“ vyzvala Vanišová.