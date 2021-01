Celková rekonstrukce vnitřních prostor Mateřské školy Havlíčkova, to bude letošní největší investice města Planá. Z rozpočtu se počítá na tuto investici s částkou 14,5 milionu korun.

Jak Deníku sdělila starostka Plané Martina Němečková, rekonstrukce interiérů školky je nutná. Uvedla to také v aktuálním čísle plánského zpravodaje. "Tato školka je stará více než 60 let a kromě nové fasády a oken se do této budovy ve větší míře za celou dobu neinvestovalo. To se postupně snažíme napravit a jistě to budou velmi náročné investiční práce, které přinesou i mnoho komplikací pro organizaci školního roku, ale jsem přesvědčená, že to společně s vedením a zaměstnanci školky zvládneme," vyjádřila se starostka.