Již 130 let uplynulo od narození známého českého spisovatele, novináře, dramatika, překladatel a amatérského fotografa Karla Čapka. A právě k tomuto výročí si ve čtvrtek v pizzerii La Frasca v Plané připravil literárně-dramatický kroužek několik textů této významné české osobnosti.

Tomáš Bílek a Jiří Šíp přijeli zazpívat a zahrát do Plané až z Příbrami. | Foto: Deník / Michaela Pajerová

Karel Čapek byl sedmkrát nominován na Nobelovu cenu za literaturu. Četly se texty z jeho známých děl, jako jsou například Zahradníkův rok, Jak se co dělá nebo Listy Olze, kde psal dívce, do které se zamiloval, když jí bylo osmnáct let a zůstala jeho životní láskou. Některé texty publikum velmi pobavily. O hudební doprovod se postaralo příbramské duo. Učitel, muzikant a milovník divadla Tomáš Bílek a Jiří Šíp.