V Plané se o víkendu uskutečnil kurz veganského vaření, kde byly připravené všechny potřebné ingredience.

Veganská banánová buchta právě vzniká v podání Evy Hanišové. | Foto: Deník / Michaela Pajerová

Účastníci si mohli vyzkoušet uvařit veganské speciality. „Byla jsem dlouhou dobu vegeteriánka a pak mi došlo, že veganství nebude tak těžké. Vegani se snaží jídlo nahrazovat, ale já si myslím, že se to prostě nahradit nedá. Například svíčková ve veganské variantě nikdy nebude chuťově stejná. Pokud má člověk cit pro chuť, tak nemůže očekávat, že to bude skvělé. Moje cesta je taková, že hledám recepty, kde žádné živočišné produkty nejsou. Těch receptů je spousta, jen se musí sáhnout do světové kuchyně,“ uvedla Deníku lektorka kurzu Eva Hanišová.