Podle radnice je projekt Nápad pro Planou nejen příležitostí pro občany, aby se více zapojili do rozhodování o využití části městského rozpočtu na vybavení veřejného prostoru. Podle starostky Martiny Němečkové je rovněž významnou zpětnou vazbou pro vedení města. "Naše město na podzim roku 2021 poprvé schválilo do městského rozpočtu částku 500 tisíc korun na tzv. participativní rozpočet, který je prezentován jako Nápad pro Planou. Je jednou z dalších možností, jak posílit komunikaci mezi radnicí a občany," uvedla starostka.

Na konci listopadu, v době uzávěrky podání návrhů, bylo evidováno 13 nápadů. V prosinci radnice společně s autory návrhů upřesňovala technické detaily a rozsah financování. Tři návrhy nesplňovaly schválená pravidla a musely být vyřazeny.

Všechny nápady byly v lednu představeny veřejnosti a diskutovalo se o nich při prezentaci v Kiněnekině. Zájemci se s nimi mohou seznámit na webu www.napadproplanou.cz. "Některé byly potřeba upravit tak, aby je bylo možné realizovat. Všechny úpravy zástupci města vždy konzultovali s jejich navrhovateli. Výsledkem tohoto procesu je deset originálních nápadů, které jsou zařazeny do veřejného hlasování," dodala starostka.

Hlasování začalo 1. března a lidé mají čas ještě do konce tohoto týdne připojit svůj hlas, a to právě na výše uvedeném webu. Nápady jsou na něm seřazeny a hlasující má možnost přidělit až tři kladné a jeden záporný hlas. Jinými slovy může vybrat tři návrhy, které se mu líbí a měly by se realizovat. Hlasování je možné také v plánském infocentru na náměstí Svobody 56.

Aby bylo hlasování platné, musí se zapojit minimálně 200 obyvatel. A pokud vyhraje návrh s nižším rozpočtem, je možné, že nakonec budou vybrány nápady dva, tedy do výše vyčleněného půl milionu korun. "Může se stát, že i návrh neúspěšný v hlasování, ale zajímavý a přínosný, bude nakonec realizován z jiných městských zdrojů. Měřítkem v takovém případě také je, že získá jen málo negativních hlasů," doplnila Němečková.

Mezi nápady, pro které se může hlasovat, je třeba tzv. bosý chodník, lezecká stěna, dětské lanové dráhy, umístění webové 360° kamery. Jeden z návrhů žádá o podporu pro hnízdění rorýsů v Plané, jiný zase zřízení veřejného griloviště s posezením. Jeden z navrhovatelů přišel s nápadem umožnit na městském rybníku svezení lodičkami, šlapadly a podobně. Obyvatelé rovněž požadují renovaci centrálního kříže na hřbitově.