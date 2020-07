V pátek večer se konala slavnostní vernisáž výstavy obrazů uměleckého sdružení Natvrdlí v Galerii u věže v Plané.

V Plané začala výstava obrazů Natvrdlých. | Foto: Petra Tomášková

Jak uvedl kurátor výstavy Dušan Kokaisl, název Natvrdlí zahrnuje umělecké sdružení výtvarníků, kteří se svým názvem hlásí k manifestu Budoucnost patří Natvrdlým, členové ukazují na svobodu projevu a malby. " Tito umělci už u nás kdysi vystavovali, ale jen samostatně. Teď se nám povedlo čtyři z nich sloučit do jedné výstavy. Takže pětadvacet obrazů tu zanechali Michal Novotný přezdívaný Micl, Jaroslav Valečka, Lukáš Miffek a Karel Jerie," vysvětlil Kokaisl. Vernisáž doplnilo také hudební vystoupení alternative-indie kapely Seldom Seen z Plzně v podání Ondřeje Tréglera a Daniela Roha. Výstava zůstane v galerii až do neděle 23. srpna. Vidět ji můžete každý den kromě pondělí a to vždy od 13 do 17 hodin.