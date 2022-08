Poučeni z loňského roku chtějí organizátoři akci ještě více zatraktivnit a zároveň amatérské kuchtíky, kteří se do vaření nebojí pustit, odměnit nevšedním upomínkovým předmětem. Ten bude až do začátku akce tajemstvím. Z toho důvodu v letošním roce připravili registraci, díky níž získají přehled o soutěžících. „Chci zdůraznit, že zúčastnit se může každý, klidně i kuchařík či kuchařinka z jiného okresu či kraje,“ vzkazuje starostka Barbora Nováková. Stačí se jednoduše zaregistrovat na telefonním čísle 724 183 667 či na emailu starosta@obecprostibor.cz a to do 31. srpna. Podmínkou soutěže jsou vlastní suroviny a kuchařské pomůcky. „Dřevo, trojnožky i kotlíky máme k dispozici, rozhodně však nikomu nebráníme dovézt si vlastní osvědčený kotlík, ze kterého bude jídlo chutnat ještě lépe,“ upřesňuje pravidla starostka. „Oproti loňskému ročníku letos není třeba vařit jen guláš, ukuchtit je možné třeba vegetariánský či veganský pokrm, polévku, prostě cokoliv,“ dodává.