"Moc se na to těším a upřímně jsem zvědavá na účast a jak se akce povede. Čím více kuchtíků bude, tím větší bude zábava. Myslím, že se rozhodně nebudeme nudit," věří se zdar akce starostka obce Barbora Nováková.

Zbrusu novou akci připravili na sobotu 2. října v Prostiboři. Uskuteční se zde první ročník soutěže O nejlepší kotlíkový guláš. Vaření to nebude lecjaké, soutěžící musí svoji pochutinu zvládnout uvařit v kotlících na otevřeném ohni.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.