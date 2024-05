Práci obou keramických kroužků, v němž se schází kolem patnácti žen a deseti dětí, podporuje vedení obce, které dokonce neváhalo zakoupit pec k vypalování hliněných výrobků. Navíc v prostorách obecního úřadu poskytlo prostor k pravidelným schůzkám, keramickou dílnu pak vybavilo nejen zmíněnou pecí, ale také potřebnými stoly a regály. „Naše keramické kroužky už společně vyrobily před Vánocemi opravdu parádní betlém, měl spoustu figurek a od turistů a návštěvníků obce sklízel jednu pochvalu za druhou,“ připomněl první velké vystavené dílo starosta obce Martin Ábel . „Starosta byl opravdu nadšený a chtěl, abychom v obci vystavovali celoročně. Tak jsme přemýšleli, co tam dát takového neutrálního, aby se to nevázalo k žádnému svátku. A napadlo nás akvárium,“ řekla Deníku Petra Meszárošová. Společně s partou žen tak pustili všichni do díla. Bylo na každém, jak moc bujnou fantazii má a výsledkem zhruba půlroční společné práce je na Tachovsku jedinečný exponát.

„My jsme to sice s dětmi a kolegyněmi vyrobili, za což jim patří obrovský dík, ale podíl na všem mají i naši kluci z obce, údržbáři. Ti nám pomáhali s instalací jak betlému, tak nyní akvária a také s instalací výrobků v dalších vitrínách, které jsou přes silnici naproti obecnímu úřadu,“ přiznává zásluhy dalších pracovníků Petra Meszárošová.

Zatímco betlém ještě čeká uskladněn na Vánoce a akvárium udivuje kolemjdoucí, členové keramického kroužku už pomalu vymýšlejí, co nového by do vitríny vyrobili. „Asi pojedeme dle ročního období, takže v hlavě nám už klíčí nápady na podzim, Halloween, prostě něco v tomto duchu. A určitě se také pustíme i do výroby dalších figurek do betléma,“ plánuje Petra Meszárošová. Přesnější informace však prozradit nechtěla s tím, že až bude podzimní vitrína nainstalována, pozve Deník na další návštěvu.