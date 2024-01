Muzeum Českého lesa v Tachově pořádá masopustní veselí v okresním městě již řadu let. Přestože zájem obyvatel vyrazit v maskách po městě v průvodu není malý, muzejníci by rádi řady maškar ještě rozšířili.

Masopust v Tachově 2022 | Foto: Deník/Antonín Hříbal

Ve spolupráci s Mateřskou školou Pošumavská a Dětským domovem proto připravili projekt Tachovské děti v barvách masopustu. Průvod projde Tachovem v sobotu 3. února, vycházet se bude ve 14 hodin od muzea.

Cílem je zapojit děti více do dění průvodu, dodat jim pocitu, že jsou více součástí tradice než tomu bývalo v uplynulých letech. A nemusí přitom za každou cenu jít v masce. „Oslovili jsme jednotlivé školy a školky, každé jsme vybrali jednu barvu, a děti, které tu kterou školu navštěvují, dorazí do průvodu společně se svými rodiči v masce nebo oblečení dané barvy. Z každé školy by se zúčastnil průvodu jeden pedagog, který by v tu dobu nezodpovídal za děti, ale byl by takový styčným bodem z příslušné školy a kolem něj by se soustřeďovala barevná skupinka jeho školy,“ vysvětlila Deníku nápad Jana Hutníková, ředitelka Muzea Českého lesa.

„Bylo by úplně bezvadné, kdyby navíc jednotlivé barevné skupiny dorazily i s nějakým logem nebo transparentem. To by průvod ještě více oživilo,“ zamýšlí se ředitelka. „V tradičních masopustních maskách se zúčastní Základní škola Hornická, která má velký podíl na obnovení tradice ve městě. A účast nám už potvrdilo několik dalších škol. Takže jsem sama zvědavá, jak bude letošní průvod vypadat," dodala Jana Hutníková.

Čtyřicetidenní postní období se odpočítává od Popeleční středy. Ta vždy připadá na čtyřicátý den před Velikonocemi, letos tedy na 14. února 2024. V Tachově začínají dříve a mají pro to své důvody. „V Tachově pořádáme masopust v sobotu před popeleční středou tradičně. Vzhledem k tomu, že vždy zapojujeme školy a letos jsou jarní prázdniny v termínu 5. až 11.února znamenalo by to, že při dodržení tradičního termínu (letos 10. února) bychom ani my ani pedagogové nebyli s žáky v kontaktu celý týden před akcí. To se nám jevilo jako nevhodné a proto jsme termín posunuli. Dle lidových tradic je to termín přípustný. Oslavy v minulosti probíhaly celé období a vrcholily v úterý před popeleční středou, která zahajovala půst,“ objasnila logické důvody Jana Hutníková.

