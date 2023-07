Přímo na náměstí si pak můžete vybrat, zdali si na točenou zmrzlinu skočíte do Bass Café, kde dostanete denně vanilkovou a druhá příchuť se každý den mění, anebo do Pop Art Music Café. Také tady je každý den na výběr ze dvou druhů. A také tady je v základní nabídce tradičně vanilková zmrzlina, o kterou je největší zájem, a k tomu se každý den vyrábí některá ze širokého výběru dodavatele Tatra-zmrzka. Hotovost není třeba, platit se dá kartou. Bezlepkové kornoutky však ani u jednoho prodejce nedostanete. „Vanilkovou tu mají mooooc dobrou. Tu já mám rád,“ pochvaloval si mraženou dobrotu Matěj Liška z Prahy, který do Tachova zavítal.

Pokud vás kroky zavedou do Světců, také v tamní kavárně můžete vrátit tělu procházkou vydané kalorie zmrzlinou. Točí tam opočenskou, každý den je výběr ze dvou druhů, ale vanilkovou tam pravidlem není. Do bezlepkového kornoutku vám natočí pouze smetanové druhy, sorbet tam nekoupíte. „Nejzajímavější druh, co jsme zatím prodávali, byla směs banán-jahoda barvená mořskou řasou,“ sdělila Deníku usměvavá obsluha. Také tam lze platit hotově i kartou.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová