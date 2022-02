Stavebníci by letos měli dokončit druhou etapu, kde se mimo jiné počítá s osazením kamenných obrubníků. V rámci třetí etapy, která letos bezprostředně naváže, bude rekonstruován poslední úsek jmenované ulice, a to v okolí křižovatky s ulicí Na Stráni. Podle slov starosty Tachova Ladislava Macáka, by rekonstrukce ulice měla skončit přibližně v polovině letošního roku.