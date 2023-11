Tři slavnostní ceremoniály, při nichž byli přivítání noví občánci z Tachova a Dlouhého Újezda se konaly v úterý 14. listopadu v obřadní síni na zámku v Tachově.

Na zámku v Tachově přivítali občánky z Tachova | Video: Deník/Monika Šavlová

Při prvním obřadu přivítala Božena Vaňková ze Sboru pro občanské záležitosti osm tachovských miminek, kde převažovala děvčátka. Po slavnostním projevu následoval podpis rodičů do pamětní knihy, maminky dětí byly obdarovány rudou růží a oba rodiče pak pro své děťátko obdrželi drobný dárek a pamětní knížku. Nechybělo ani oblíbené focení v kolébce.

Poté následovaly dva ceremoniály vítání občánků z Dlouhého Újezda. Vzhledem k tomu, že vítání občánků z této obce proběhlo naposledy v roce 2019, mezi přivítanými bylo 11 dětí v rozmezí od tří měsíců do čtyř let. Slavnost si nenechali ujít ani rodiče malé Dominiky Vlčkové, která patřila mezi vítané. „Nejvíc se těším na focení a pak na dáreček, který asi dostanu,“ řekla Deníku nesměle čtyřletá Dominika a odešla se s maminkou usadit do první řady, aby se za ně následně usadil tatínek s Dominičinou starší sestřičkou a společně si tak obřad mohla užít celá rodina. Všechny maminky vítaných dětí z Dlouhého Újezda obdržely kromě růže ještě jednu kytici, kterou každé osobně předal starosta obce Dlouhý Újezd Miroslav Křížek. Také tentokrát se všichni rodiče podepsali do pamětní knihy a obdrželi pro své děti dárek v podobě plyšáčka s dekou a pamětní knížku. „Já vám přeji k tomu, že můžete svoje ratolesti v náručí, hodně štěstí. Jistě jste se zamysleli nad tím, co bude jednou váš chlapeček či holčička dělat. Vždy to záleží na tom, jaké jim vytvoříte podmínky. Proto také přeji, abyste pro ně vždy mohli vytvořit to nejkrásnější zázemí, jaké byste si pro své děti přáli,“ pronesla ve své řeči Božena Vaňková.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Při všech třech ceremoniálech vystoupila se svým recitačním pásmem děvčata ze Základní školy Hornická, o klavírní doprovod se postarala paní Miroslava Poustková.

„Původně bylo pozváno 9 tachovských dětí, bohužel jedna holčička nedorazila,“ uvedla matrikářka Magdalena Cvrčková.