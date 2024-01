„S kompletní opravou hasičské zbrojnice by se mělo začít na konci března letošního roku. Práce budou pokračovat do září. Zrekonstruovány budou veškeré interiéry, vnitřní sítě, ale také střecha. Na celou akci se nám podařilo získat 50 procent dotačních prostředků, a to jednak z Plzeňského kraje, ale také jsme dosáhli na dotaci ze státního rozpočtu, konkrétně od Ministerstva vnitra,“ uvedl k chystané akci Petr Vrána, starosta města Tachov.

„Od té doby, co byla budova v roce 1972 postavena, tak kromě výměny oken a drobných úprav uvnitř se s ní nic nedělo. Tudíž jsme rádi, že se konečně začne opravovat a dočkáme se důstojnějšího zázemí včetně nového vybavení. Jsme především rádi za nové sociální zázemí včetně šaten. A těší nás také, že se změní vzhled budovy, který přispěje k lepšímu estetickému vzhledu celé ulice,“ řekl Deníku Martin Volka, velitel JSDH Tachov.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová