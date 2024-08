Na webu lze dohledat několik taxikářů, kteří své služby v Tachově nabízejí.

Například TAXI Ivana slibuje službu nonstop, ale komentáře z hodnocení firmy pod její nabídkou to úplně nepotvrzují. Ani pokus o domluvení krátké jízdy s redaktorem Deníku nakonec nevyšel z důvodu několikadenní zaneprázdněnosti.

„Taxikařinou se tady nedá vydělat. Já mám jednotnou cenu po Tachově za 180 korun, ale co si budeme povídat, to vozíte hlavně lidi z ubytoven pro fet nebo alkohol. Za noc si vyděláte tak pár stovek,“ vysvětluje taxikářka Ivana Jasanská. Více se o cenách ani zkušenostech se zákazníky nechtěla bavit.

Že situace s poskytováním osobní přepravy a nakonec i s poskytováním informací není v Tachově zrovna valná, potvrzuje i další z taxikářů, který nabízí na svých stránkách flexibilní, rychlou a spolehlivou taxislužbu za smluvní ceny.

„Je to tu špatné, zavírají se tu diskotéky. Dřív to šlo, ale dnes se bojíme jezdit. Ceny dopředu nesděluji. Vše je na domluvě, auto musíte přistavit, pak čekat. Víc vám neřeknu a ani nevím proč bych vám to měl sdělovat,“ odmítl další komunikaci taxikář Miloslav Burda.

Podle místních se ale ceny za jízdu po městě pohybují v rozmezí 150 až 200 korun.

„Ale musím si taxík dopředu objednat, protože v případě náhlé potřeby nemám jistotu, že něco seženu. Ale někdy nevyjde ani to telefonické objednání, buďto to neberou nebo zrovna nemohou. Proto si někdy raději volám taxíka z Mariánských Lázní, to je jistější,“ říká dvaatřicetiletá Monika z Tachova. Sama využívá odvoz taxislužbou především o víkendu a v plesové sezóně.

Co však v Tachově funguje je speciální dopravní služba pro seniory a zdravotně postižené obyvatele města od 18 let v podobě Senior Expresu.

„Službu je možné využít ve všední dny a slouží k přepravě lidí na nákup, na sportoviště, hřbitov a podobně. Převážně se jedná pouze o cesty v rámci Tachova a osad,“ vysvětluje Tereza Kořínská. Jednorázová cena za takovou jednu cestu je 25 korun. Při zakoupení permanentky na 10 jízd pak cestující zaplatí za jednu jízdu jen 15 korun.

Podmínkou ale je nechat si vystavit kartu Senior Expres Tachov, kterou vydává tachovský Červený kříž.