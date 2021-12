Vánoční jízdárenský jarmark v Tachově byl sice kvůli pandemii zrušen, ale v prostorách MAS Zlatá cesta v Pivovarské ulici v Tachově začne v neděli 5. prosince v 10 hodin prodejní výstava domácích ručních výrobků, například dekorací, či dárkových předmětů a bytových doplňků.

Ilustrační foto. | Foto: Jaroslav Loskot, Martina Valentíková

Výstava v prostorách KATu potrvá až do 22. prosince a otevřeno bude v úterý vždy od 9 do 11 hodin, ve středu od 16 do 18 hodin a v neděli od 10 do 15 hodin.