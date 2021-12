V tachovském útulku se začne brzy stavět

V těchto dnech je to rok, co moderátor Leoš Mareš se svojí manželkou Monikou výrazně přispěli, nejen věnovanou finanční částkou, ale i pozváním do pořadu, k úspěchu projektu rozšíření tachovského psího útulku v crowdfundingové kampani na platformě hithit.cz.

Psí útulek U Šmudliny se už postaral o tisíce zvířat, brzy se začne rozšiřovat. | Foto: Útulek U Šmudliny

Díky penězům získaným z této kampaně už se brzy začne útulek U Šmudliny rozšiřovat. „Celý letošní rok se připravovala projektová dokumentace. Bylo to celkem náročné. Chceme mít pro psy vnitřní kotce se samostatným výběhem ven, který by byl okénkem s tzv. lítačkami. S projektantem, panem Packanem, jsme navštívili několik útulků, abychom našli vyhovující řešení. Chceme totiž, aby tyto lítačky byly praktické, bezpečné a zároveň aby jimi neunikalo teplo,“ řekla Deníku provozovatelka útulku Gabriela Jägerová. Ptáci v zimě nespí: Silvestrovská akce vás zavede za ptačími obyvateli Tachova Vše se nakonec podařilo vyřešit, hotový projekt už dostaly firmy a útulek nyní čeká na jejich cenovou nabídku. „Momentálně máme na transparentním účtu 1,6 milionu korun. Za tuto částku provedeme v příštím roce výkopové práce, vybudujeme základovou desku a postavíme obvodové zdivo,“ vyjmenovala Jägerová. „Původně by nám našetřené peníze postačily na mnohem více prací, ale výrazně zvýšené ceny materiálu nám dovolí jen toto, a tak budeme hledat další možnosti financování,“ dodala s tím, že výkopové práce by mohly začít ještě v zimních měsících, pokud to povětrnostní podmínky umožní. Věnec zůstal bez dozoru a bylo z toho neštěstí. Škoda je skoro půl milionu korun Kromě toho útulek v příštím roce, ihned po zasíťování pozemku, pořídí buňky, v nichž vznikne zařízení pro kočky. Za dobu svojí dosavadní existence se útulek U Šmudliny postaral už o několik tisíc zvířat. „Ročně najdeme nový domov přibližně 150 psům, kteří převládají, staráme se ale také o kočky a o slepice,“ uzavřela Jägerová.

