Pokud půjdete v úterý nebo ve čtvrtek odpoledne Pivovarskou ulicí v Tachově, neváhejte a vstupte do krámku U Katky.

Regionální prodejci nabízejí své výrobky v Tachově v krámku u Katky. | Video: Deník/Monika Šavlová

Malý, ale moc hezky vybavený krámek se stylovými dřevěnými regály plnými výrobků regionálních výrobců z Tachovska vás doslova okouzlí stejně jako milá usměvavá obsluha. Paní Dagmara Blumová vás ochotně obslouží.

Proč U KATKY, když se jmenujete Dagmar?

Krámek spadá pod zdejší komunitní a rodinné centrum KAT, proto u Katky. Navíc nám prostory poskytuje Místní akční skupina MAS Zlatá cesta, která v objektu sídlí. Oběma organizacím záleží na tom, aby regionální prodejci dostali prostor představit a následně prodávat svoje výrobky. Spousta lidí ve svém volném čase vyrábí neskutečně krásné věci a tohle je pro ně šance, jak je nabídnout veřejnosti.

Jak vlastně nápad zařídit obchůdek vzešel?

To se tak sešlo koncem roku 2021. Covidová pandemie zrušila oblíbené vánoční trhy, což byla pro všechny velká rána. Společně s Petrou Tikalovou, pracovnicí zdejšího Městského kulturního střediska, jsme oslovili okolní tvůrce a nabídli jim, že zde v prostorách MAS, která nám ochotně nabídla pomocnou ruku, uspořádáme výstavu z výběru jejich výrobků. Převážně se jednalo o ty výrobce, kteří jindy jezdí právě na trhy. Prodejní výstava měla trvat jen v prosinci. Jenomže měla kladnou odezvu, takže jsme se nakonec dohodli, že za určitých podmínek pro prodejce zde prodej jejich výrobků zachováme. Jejich zboží zde máme v komisi. Navíc já sama také vyrábím, mám zde i svoje věci, svícny, háčkované věci, mýdla, takže jsem věděla, jaké zklamání všem zrušení trhů přineslo. Podpora malých živnostníků je důležitá a pokud mohu alespoň takto pomoci, nebráním se tomu, naopak. Celkově se domnívám, že prorazit tady v Tachově, nebo vůbec na Tachovsku je skutečně problém. Vždyť zde chybí i klasické farmářské trhy. Farmářů je tak málo, že kdo něco vyrábí, prodá to rovnou tzv. ze svého dvora. Ale to už jsme trochu jinde, i když to na sebe vlastně navazuje.

Co v krámku nabízíte?

Je toho skutečně dost. Nabídka je široká, obměňujeme ji, snažíme se nabízet sezonní zboží, nyní jsou to hlavně velikonoční a jarní dekorace. Ale například výrobky uměleckého kováře jsou nadčasové, doplňujeme dle prodeje. A tak je to i u jiných tvůrců. Na odbyt jdou hodně lžičky anebo celé příbory, kde je rukojeť vyzdobena konkrétním jménem. Je tu obrovský výběr mýdel. Ty zde nabízím i já. Napadlo mě udělat mýdla zaměřená tematicky mýdla na naše okresní město. Na jednom je třeba vyražena naše krásná jízdárna. Jinak v krámku je možno zakoupit i oblečení, prostírání, vitrážové dekorace, šperky. Všechno jsou to krásné ruční práce, žádné seriové výrobky z obchodních řetězců. Výhodou našeho krámku je i to, že lidé si mohou vše prohlédnout na vlastní oči, což při nákupu na internetu nemůžete. Skutečnost, když zboží obdržíte, je pak někdy jiná.

S kolika prodejci spolupracujete? Jaký je zájem z řad výrobků a z řad zákazníků?

Zboží nám dodává průměrně kolem šestnácti prodejců. K tomu nabízíme také zboží na podporu tachovského psího útulku U Šmudliny. Výrobci by samozřejmě rádi poskytli do komise více svých děl a výrobků, ale bohužel musím přiznat, že v letošním roce zájem značně poklesl. Domnívám se, že je to způsobeno všeobecnou ekonomickou krizí, neustálým zdražováním potravin, takže ač osobně razím teorii, že člověk by si měl čas od času udělat radost, chápu, že v mnohých rodinách už mají existenční problémy.

Zavřít krámek se tedy nechystáte?

To rozhodně ne, jak už jsem řekla, máme podporu KAT i MAS, jinak by to ani při tomto sortimentu nešlo. V krámku jsem ve vlastním volném čase dvakrát v týdnu já. Máme otevřeno jen v úterý a ve čtvrtek vždy od 16 do 18 h. Stále věříme, že se situace v brzké době zlepší. Spousta zákazníků se k nám vrací, což je pozitivní. Máme v plánu přidávat k současnému zboží i další, včas o tom budeme informovat.