Po mnoha letech se rozhodli obyvatelé obce Trpísty obnovit tradici masopustního průvodu. Ten kdysi ulicemi obce pravidelně chodíval, ale postupem času zanikl.

Masopust v Trpístech. | Foto: Václava Hajtmanová

V letošním roce se tedy tamní obyvatelé pokusili na tradici navázat. „Bylo nás sice jen osm masek, ale všem se to prý líbilo a snad se za rok další lidé přidají,“ uvedla za organizátory Václava Hajtmanová. „Byli jsme se podívat až do naší místní části Sviňomaz a také k vlakovému nádraží v Trpístech. Lidé nás pohostili, i nějakou korunu dali. My ty peníze použijeme na nový spolek žen Trpindy, se kterým bychom rádi dělali nějaké akce pro děti, tvořivá odpoledne, soutěže, nebo třeba oslavu MDŽ,“ dodala.