"Letos nám hodně přálo počasí. Ráno to sice moc optimisticky nevypadalo, pršelo, pak se ale oblačnost protrhala a udělalo se slunečno a teplo," ohodnotil ředitel pořádající školy Zdeněk Hnát.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.