„Když jsme stezku v roce 2006 vybudovali, měli jsme z ní obrovskou radost. Navíc jsme měli i spoustu kladných ohlasů,“ odpověděl na dotaz Deníku starosta obce Svojšín Karel Petráň. „Bohužel netrvalo dlouho a zjišťovali jsme, že tabule jsou poškozené, některé i povalené. Za dobu trvání stezky jsme je opravovali a nově osazovali již několikrát,“ vysvětluje.

Bezplatná poradna pro nedoslýchavé bude i letos fungovat ve Stříbře

Naučná stezka Skalní defilé o délce 1,6 kilometrů začíná na svojšínské návsi, první zastavení pak návštěvníci najdou hned u zdejšího barokního zámku. Stezka dále vede obnovenou jabloňovou alejí, pokračuje kolem dřevěných božích muk k chalupářské oblasti na kraji Svojšína, kde je další zastavení věnované krásám Černošínského potoka a jen o několik kroků dále pak unikátu zdejší krajiny a to spilitovým skalám, v nichž řeka Mže vyhloubila údolí. Na vrcholu spilitového útvaru se nachází altán a trosky dvou tabulí. Původně skýtaly přehled o geologických zajímavostech regionu a zdejších nejčastějších dřevinách. Na poškozené cedule ale narazí turisté v průběhu trasy vícekrát. „Je to pocit zmaru. Sotva tabule vyměníme, netrvá dlouho a jsou opět poničené. V současné době máme připraveny nové, ale jejich instalaci jsme pozdrželi neboť v místech stezky probíhala lesní těžba. Na jaře bychom je chtěli osadit,“ neskrývá zklamání starosta Petráň. „Ti, co cedule ničí, si vůbec neuvědomují, že jejich výroba jde z peněz obce a cena není malá. Vyhazují tak finance, které bychom mohli použít pro další rozvoj obce,“ uzavírá.